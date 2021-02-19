NASA kaşifi Mars'a indi! İşte ilk fotoğraf...

NASA'nın Mars kaşifi “Perseverence" Kızıl Gezegen'e indi.

TEKNOLOJİ 19.02.2021, 00:31
NASA kaşifi Mars'a indi! İşte ilk fotoğraf...

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından yolun sonuna geldi ve TSİ 23.57'de kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştirdi.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

Söz konusu iniş sayesinde ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegene helikopter gönderilmiş oldu.

2.5 MİLYON TÜRK İSİMLERİNİ YAZDIRMIŞTI

Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance, başvuru yapan milyonlarca kişinin ismini Mars'a götürdü.

Söz konusu kampanyaya en çok başvuru ise Türkiye’den gelmişti. Uzay aracında Türkiye’den kayıt olan 2,5 milyon kişinin ismi bulunuyor. Söz konusu isimlerin yer aldığı çip, fırlatılmadan önce araca entegre edilmişti.

PERSEVERANCE ARACIN GÖREVLERİ

Perseverance aracı, Mars'ta daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak, geçmiş yaşam için izler arayacak ve yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri saklayarak sonradan incelenmesini sağlayacak.

Perseverance aracının görevleri bitmeyecek. Araç, Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için çeşitli testler yapacak.

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖZLEMLEYECEK

Perseverance; aynı zamanda Mars'ın yer altı sularını, hava durumunu ve iklimini araştıracak; iniş tekniklerini ve teknolojilerini test edecek ve Mars üzerinde insanlar için tehlike veya kolaylık yaratabilecek başka çevresel faktörleri de gözlemleyecek.

Öte yandan araçla birlikte gönderilen Ingenuity adı verilen helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.

GÜNEŞ PANELLERİNİ AÇARAK KENDİ BATARYASINI DOLDURABİLECEK

Yaklaşık 2 kiloluk helikopter, uçuş sırasında gücünü yanında bulunan Perseverance aracından almıştı. Ancak helikopter, Mars'a konumlandıktan sonra Güneş panellerini açarak kendi bataryasını doldurabilecek.

Eğer Ingenuity başarıyla Mars'ta havalanırsa, başka gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçecek.

MARS'TAN İLK FOTOĞRAF

Dünyanın ilgisini çeken bu araçtan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mars'a iniş yapan araç ilk fotoğrafı "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürür." mesajı ile paylaştı.

#NASA #Perseverence #fotoğraf #Mars
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