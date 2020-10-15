Spotify resmen tescil başvurusunda bulundu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, "Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu..." dedi
TEKNOLOJİ 15.10.2020, 14:36
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RTÜK, aralarında Spotify ve Foxplay'in de bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için 72 saat süre verdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Spotify, verilen 72 saatlik lisans başvuru süresinin dolmasına 4 saat kala RTÜK’e resmen başvurdu.
RTÜK tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde yer aldı:
''Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasa süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklar başlatmıştır''
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