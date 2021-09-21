TEKNOFEST heyecanı başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.

450 bin kişinin aynı anda bulunabileceği festival alanına salgın nedeniyle kısıtlı bir katılım yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin Otomobili de TEKNOFEST'te

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini alacak. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.