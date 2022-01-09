TÜBİTAK desteği aldı: Meme kanserini 3 dakikada tespit ediyor

Ulukoza girişimcisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat’ın geliştirdiği Optik Tomografi Cihazı (OpTomo) sayesinde meme kanseri hastalarının tedavileri daha kısa sürede yapılabilecek.

Adem Polat, ameliyat sırasında meme tümörünün 3 boyutlu görüntülenmesini sağlayarak hastanın birden fazla operasyon geçirmesini önleyecek cihaz geliştirdi.

Meme kanseri tedavisinde birden fazla cerrahi müdahale gerektiren vakalar için geliştirilen açısal optik tarama cihazı OpTomo, ameliyat sayısını ve sürelerini kısaltma özelliğiyle TÜBİTAK 1512 BIGG4tech ULUKOZA Programı kapsamında 200 bin TL hibe desteği aldı.

"Tekrarlayan ameliyatlar hastada moral ve motivasyonu düşürüyor"

Polat, mevcut uygulamada ameliyat sırasında hastadan alınan kanserli tümörün, detaylı arama yapılması hedefiyle patolojik incelemeden geçmesi gerektiğini anlattı:

“Patolojik incelemede hasta, anestezi altındayken en az 1 saat sonra sonucu alınır. Bu rapora göre hasta açıkken ameliyatın devam edip etmeyeceği konusuna doktor tarafından karar verilmektedir. Ancak raporun nihai ayrıntılı sonucu, 30 gün içerisinde alınır.”

Her hastanede patoloji laboratuvarlarının bulunmadığını söyleyen Adem Polat, patoloji raporuna göre meme kanseri ameliyatı yapılan hastaların yüzde 15’inin ikinci ameliyata girdiğine değindi.

Polat, bu tekrarlayan ameliyatların hastada moral, motivasyon ve güven kaybına sebep olduğunu ve maliyet yükünü ağırlaştırdığına işaret etti.

"Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor"

Ameliyat esnasında OpTomo ile yapılan detaylı tarama sonucu cerrahi müdahalenin başarı şansının artacağını söyleyen Polat, 20 bini ülkemizde olmak üzere dünyada her yıl 2 milyon kadına, meme kanseri ameliyatı yapılarak patoloji talebinde bulunuluyor dedi.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı bilinciyle hastanelere başvurduğuna değinen Polat, bu nedenle hastalara güç ve moral veren bir teknoloji üretmek istediklerini söyledi.

Erişimi kolay, bilimsel ve ileri teknolojiye sahip cihazın, tedaviye güveni artıracağını vurgulayan Adem Polat, “OpTomo, sadece 3 dakikada 3 boyutlu bir şekilde ameliyat esnasında cerrahın sonuca ulaşmasını ve müdahalenin sınırının belirlenmesini sağlıyor. OpTomo ile başta ülke kadınlarımıza ve cerrahlarımıza destek olmak üzere tüm dünyada bu hastalığın tedavisini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu yolda bizi 4 ay boyunca yoğun bir eğitim programına tabi tutan, birçok alanda bize mentorluk desteği veren ULUKOZA ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.