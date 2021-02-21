Türkiye'de günlük internet kullanımı kaç saat? İşte rakamlar...

Koronavirüs salgınının getirdiği karantina kısıtlamaları nedeniyle internet kullanımı son aylarda zirve yapmış durumda.

Dünyadaki internet kullanımına ve insanın internetle olan ilişkisine ışık tutan “Digital 2021 Raporu” geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 70'İ SOSYAL MEDYA KULLANIYOR

Rapordaki güncel verilere göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcısı sayısı sadece son bir yılda 6 milyon artarak 60 milyona ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcısı olduğu anlamına geliyor.

TÜRKİYE'NİN İNTERNETTE GEÇİRDİĞİ SÜRELER

Türkiye verilerine göre, bir kişi internette günde ortalama 7 saat 57 dakika geçiriyor. İnternette geçirilen toplam zamanın 3 saat 13 dakikası çevrimiçi TV’ye, 1 saat 33 dakikası haber okumaya ve 1 saat 35 dakikası müzik dinlemeye ayrılıyor.

Türkiye’de bir kişinin günde sosyal medyada geçirdiği ortalama süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK YOUTUBE'U KULLANIYORUZ

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarında 1. sırada Youtube (yüzde 94.5), 2. sırada Instagram (yüzde 89.5), 3. sırada Whatsapp (yüzde 87.5), 4. sırada Facebook (yüzde 79) ve 5. sırada ise Twitter (yüzde 72.5) yer alıyor.