Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek!

Türksat 5A uydusu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta saat 05.15'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.

Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecek.

31 derece doğu meridyeni yayın bandına oturtulacak

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5A'nın, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek.

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydunun kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.