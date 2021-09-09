WhatsApp mesajlarınız gerçekten güvende mi?

"Bu sohbette gönderdiğiniz mesajlar ve yaptığınız aramalar, uçtan uca şifrelemeyle korunmaktadır. Bu sohbetin dışında bulunan hiç kimse, mesaj ve aramalarınızı okuyamaz ve dinleyemez."

Dünyanın en çok tercih edilen platformlararası çalışma özelliğine sahip anlık mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının mesajlarının güvenli olduğunu bu mesajla duyuruyor.

Şirketin açıklamasına göre WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme güncellemesi fotoğraf, mesaj, video, sesli mesaj, belgeler ve aramalar üçüncü şahsların eline geçmesini engelliyor.

Kurulduğu günden bu yana birçok kişi tarafından güvenilen uygulama olduğu için, WhatsApp'ın temel pazarlama noktası, uçtan uca vaadiydi.

Ancak ortaya çıkan son raporlar, tüm savunmalara karşın Whatsapp'ın güvenli olmadığını iddia ediyor.

Konuyla ilgili son rapor ise ProPublica'dan geldi.

"Facebook moderatörleri özel yazılımla mesajları okuyabiliyor"

New York merkezli araştırma kuruluşu ProPublica, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini iddia eden bir rapor yayınladı.

Raporda dikkat çeken ifadeler ise şu şekilde:

"WhatsApp'ın Austin, Teksas, Dublin ve Singapur'daki ofis binalarının katlarını dolduran binden fazla sözleşmeli çalışanı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.

İş görevlerine göre düzenlenen bölmelerde bilgisayarların başında oturan bu saatlik çalışanlar, milyonlarca özel mesaj, resim ve videoyu gözden geçirmek için özel bir Facebook yazılımı kullanıyor.

Çalışanlar, WhatsApp mesajlarının yalnızca bir alt kümesine erişebiliyor. (Kullanıcılar tarafından işaretlenenler ve muhtemelen kötüye kullanım amaçlı olarak şirkete otomatik olarak iletilenler.)

Kullanıcılara gizliliklerinin kutsal olduğunu garanti ederken polislik yapmak, WhatsApp için garip bir görev."

İddiaları destekleyen cezalar

Whatsapp'ın veri ihlallerine verilen para cezaları da iddiaları destekler nitelikte.

Rusya, Rus kullanıcılarının verilerini yerel sunucularda saklamadığı için Facebook, Twitter ve WhatsApp'a para cezası verdi.

Türkiye ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) ise, veri kurallarının ihlali nedeniyle WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi. WhatsApp, DPC tarafından verilen en yüksek, AB veri yasaları kapsamında bir kuruluşa verilen en yüksek ikinci cezayı almış oldu.

Facebook'un veri skandalları süreci nasıl başladı?

Facebook özellikle 2019 yılından beri veri ihalleri konusunda ağır bir savaşın içinde.

Cambridge Analytica skandalı ile ABD seçimlerinde 87 milyon kişinin verilerinin izinsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıktı.

540 milyon kişinin verilerinin kamuya açık kaldığı ve 29 milyon kullanıcının bilgilerinin izinsiz kullanıldığı da tespit edildi.

Birçok ülke, yaşanan bu gelişmelerin ardından soruşturma açtı. Milyonlarca euroluk cezalar peş peşe geldi.

Türkiye de Facebook'a 1 milyon 650 bin lira ceza kesti.

Hatta kendi çalışanlarının dahi veri ihlallerinden etkilendiği ortaya çıktı.