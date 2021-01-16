Whatsapp sözleşme kararını erteledi
Popüler mesajlaşma programı Whatsapp, tepki çeken 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 3 ay ertelediğini duyurdu. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Whatsapp'ın tepki çeken kararı sonrası Türkiye ve dünyada kullanıcılar başta Telegram ve BİP olmak üzere alternatif uygulamalara yönelmişti.
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına akın etmişti.
WHATSAPP'TAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ AÇIKLASI
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye ve dünyada hiç beklemediği boykotla karşılaşınca mesajlaşma devinden son dakika açıklaması geldi.
WHATSAPP'TAN GERİ ADIM! 3 AY ERTELENDİ
Tepkilerin hedefi haline gelen sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan Whatsapp, 'Zorunlu güncelleme' sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelediğini duyurdu. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta hesapların silinmeyeceği açıklandı.
ŞARTLARI HAFİFLETECEK İDDİASI
Whatsapp'ın zorunlu güncelleme şartlarını bütün kullanıcıların benimseyeceği şekilde hafifleteceği iddia edildi.
İşte sosyal medya devi tarafından yapılan açıklama;
'FACEBOOK VE WHATSAPP ÖZEL MESAJLARINIZI GÖREMEZ'
Whatsapp'tan yapılan açıklamada, ''Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız. Şartların daha iyi incelenmesi ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.'' denildi.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.
Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.
WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
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