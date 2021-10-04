WhatsApp ve Instagram çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ta bir çökme yaşandı. WhatsApp kullanıcıları uygulama üzerinden herhangi bir gönderi yapamazken, arama özelliğini de kullanamıyor. Öte yandan sıkça kullanılan sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'da da çökme yaşandı

"Dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan erişim sorunu hakkında açıklama yaptı.

Sayan “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.