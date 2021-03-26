WhatsApp Web, telefonlardan bağımsız çalışacak

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, kullanıcı kaybına neden olmuştu.

Uygulama, şimdi kaybettiği kullanıcıları yeniden kendine çekmek için birkaç özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri de WhatsApp Web ile ilgili.

Şu anda kullanımda olan WhatsApp Web uygulaması, akıllı telefonun internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Kullanıcılar, telefonlara okutulan bir kare kod aracılığıyla web sürümü kullanabiliyor. Ancak akıllı telefonun internet bağlantısı kesildiğinde, web uygulaması da devre dışı kalmış oluyor.

TELEFON ZORUNLULUĞU KALKACAK

Yeni gelen bilgilere göre WhatsApp, web sürümündeki telefon zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, telefonda internet bağlantısı olmasa bile hesaplarına web üzerinden giriş yapabilecek.

Yeni WhatsApp Web özelliği ile ilgili şimdilik daha fazla detay yok. Ancak yeni özelliğin kısa süre içinde kullanıma sunulması planlanıyor.