ADIYAMAN (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da yapımını üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Emlak Konut tarafından İndere'de THY'nin finansmanıyla yapımı tamamlanan deprem konutlarında hak sahiplerine teslimatlar başladı.

Projenin son durumunu yerinde gören THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bolat, THY'nin üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesiyle, Adıyaman’daki depremzedelere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı ve bölgenin yeniden yapılanmasını amaçladıklarını söyledi.

İnşa edilen konutların, depremzedelerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle de çağdaş bir yaşam alanı sunduğunu vurgulayan Bolat, konutların teslimatlarının başladığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bolat, THY'nin söz verdiği projenin yapıldığı yer olması nedeniyle Adıyaman'a geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emlak Konut burada gece gündüz çalışıyor ve evleri de teslim etmeye başladılar. Konut projemizin son durumunu görmek için Yasir Yılmaz beyi ziyaret ettik. Millet adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız gece gündüz demeden buraları kendi evleri yapılıyor gibi takip ettiler. 7 gün 24 saat burada çalışıyorlar. Tüm deprem bölgesindeki illere gidiyorlar. Biz de çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik. Teslimatlar başlamış. Bu açıdan da kendilerine teşekkür ediyorum."

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da depremin ardından ciddi bir seferberlik hali olduğunu, bu kapsamda THY'nin 1000 konutluk projesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Herkesin bölgede yardımcı olmak için çalıştığını, bu anlamada THY'nin desteğinin kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "AFAD üzerinden yapılan bağışla Adıyaman'da yaptığımız 16 bin 467 konutun 1000 adedi THY'nin bağışıyla hayata geçmiş oldu. Deprem bölgesinde yapılan 452 bin konutun yaklaşık olarak 82 bin adedini Emlak Konut olarak biz yapıyoruz. Önemli bir kısmını teslim ettik. Yıl sonuna kadar da bölgedeki konutların tamamını teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

THY'nin 1000 konutluk mahalle projesi kapsamında toplam 129 bin 424 metrekare alan üzerinde inşa edilen konutlar, modern şehir yaşamına uygun şekilde tasarlandı.

Mahallede sosyal donatı olarak toplam 47 bin 352 metrekarelik alan büyüklüğü olan tenis kortları, basketbol sahaları, çocuk oyun parkları gibi bölümler yer alıyor.