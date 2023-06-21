Ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle TikTok‘ta ‘jeton’ satın alıp önceden belirledikleri hesaplara aktararak 1.2 milyar liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Aralarında oyuncu ve fenomenlerin de bulunduğu dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik 37 ilde düzenlenen operasyonda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 215 şüpheliden 120’si yakalanarak gözaltına alındı.

JETON ÜZERİNDEN MİLYONLARCA LİRA AKTARDILAR

Çetenin, ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle TikTok üzerinden ‘jeton’ satın aldığı, iade edilen jetonların ise çetenin önceden belirlediği banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

FENOMENLER PARAYI TIKTOK’A İADE ETMEDİ

4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye alan polis ekipleri, vurgunun 1.2 milyar lira olduğunu belirledi. TikTok, şikayetler üzerine kredi kartı üzerinden alınan jetonların parasını dolandırıcılık mağdurlarına iade ederken, fenomenler ise bu parayı platforma iade etmedi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

İstanbul merkezli 37 ilde dün sabah yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında oyuncu ve fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

FENOMENLERİN İSMİ BELLİ OLDU

Haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur Sermik’in hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Özatlar’ın hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan Kerim Kekeç’in hesabına 7 milyon 690 bin, Adem Korkmaz’ın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur Karpuz’un hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay Bülbül’ün hesabına 550 bin, Yalçın Akdoğan’ın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin Saygın’ın hesabına 7 milyon, Murat Noyan’ın hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel Pişkin’in hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi.

