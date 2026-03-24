Sanık M.E.K: “Kendimi kaybettim”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.E.K, olay anına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Maktule vurduğunu ve ardından çantasını aldığını kabul eden M.E.K, olayın anlık geliştiğini belirterek şu sözleri söyledi:

“Kendimi kaybettim ve yumruk attım. O an gerçeği çok farklı anladım. Ani gelişti. Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim. Böyle bir şey olacağını bilseydim yanına hiç yanaşmazdım. Pişmanım.”

Diğer sanık: “Bayıldı zannettik”

Tutuklu sanık S.İ. ise maktulün hayatını kaybetmesini istemediklerini savundu. S.İ., olay sonrası Aras’ın bayıldığını düşündüklerini ifade ederek, “Bayıldı zannettik. Pişmanım.” dedi.

Güvenlik kamerası kaydı izlendi

Duruşmada, Hamit Aras’ın darbedildiği anlara ait iyileştirilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de mahkeme heyeti tarafından incelendi. Görüntüler, olayın seyrine ilişkin önemli deliller arasında yer aldı.

Mahkemeden yeni karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.E.K. ile tutuksuz sanık İ.S.’nin kemik yaşının belirlenmesine karar verdi. Ayrıca sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 1 Mart 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında Antalya’da meydana geldi. 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli sağlık çalışanı Hamit Aras, evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi’nde dört kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre saldırganlar, Aras’tan para ve değerli eşyalarını istedi. Direnmesi üzerine darbedilen Aras, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası şüpheliler İ.S., G.A., S.İ. ve M.E.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklanırken, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.