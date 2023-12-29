Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından, zorunlu deprem sigortası olup depremde hasar gören konutlara bugüne kadar toplam 35 milyar 906 milyon 326 bin lira hasar ödemesi yapıldı.

Bu tutarın 34 milyar 440 milyon lirası 6 Şubat depremlerinden sonra ödendi. Bu kapsamda en yüksek hasar ödemesi 9 milyar 405 milyon lirayla Hatay'a yapılırken, bu ili 7 milyar 477 milyon lirayla Malatya, 5 milyar 203 milyon lirayla Kahramanmaraş izledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun DASK'a ilişkin TBMM'ye sunduğu verilerden derlenen bilgiye göre, Kasım 2023 itibarıyla Türkiye'de toplam 20 milyon 32 bin konut, 11 milyon 751 milyon 373 yürürlükte olan zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunuyor.