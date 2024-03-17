Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri belli oldu.

Trabzonspor’la Fenerbahçe bu hafta ligde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kazanarak haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Trabzonspor ise milli ara öncesinde kazanarak araya girmeyi planlıyor. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Sarı lacivertliler, geride kalan haftalarda 76 gol atarken kalesinde ise sadece 23 gol gördü. Trabzonspor, kritik hafta öncesinde aldığı 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı. Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanına gideceği haftada Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Trezeguet, Visca, Enis Destan, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Henüz hazır olmayan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almadı. Ayrıca tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN 40 GALİBİYETİ BULUNUYOR

İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE KOLAY KAYBETMİYOR

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.

FENERBAHÇE’NİN GOL SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig’de 29 hafta geride kalırken Fenerbahçe’nin gol yollarında üretkenliği dikkat çekti. Dzeko, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic gibi isimler Fenerbahçe'nin gol yükünü üstlendi.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 76 kez rakip fileleri sarsarken ligin en fazla gol atan takımı oldu. Sarı-lacivertliler kalesinde ise gördüğü 23 gole engel olamadı.

AVCI BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE’Yİ İLK YARIDA MAĞLUP ETTİ

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.