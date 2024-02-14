23 yaşındaki Tuğçe Kalmış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkez üssü 7,7'lik depreme, Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda yer alan Ebrar Sitesi D Blok'ta yakalandı. Yanındaki cep telefonuyla nişanlısı Enes Kılavuz ile iletişim kuran Kalmış, yerinin bulunmasını sağladı.

Arama kurtarma ekipleri tarafından 3 gün sonra enkazdan çıkarılan Kalmış, duvar altında kalan sağ bacağının kurtarılması için 23 kez ameliyat masasına yattı.

Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bacağı diz üstünden ampute edilen Kalmış'a ocak ayında protez takıldı.

Kahramanmaraş'a dönen, Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Konteyner Kent'e yerleşen Kalmış, tedavi sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan nişanlısı Kılavuz'un da desteğiyle ilk adımlarını atıyor.

Tuğçe Kalmış, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı binanın 15 saniye içerisinde çöktüğünü, hayatını kaybeden annesinin elini öperek ona veda ettiğini, erkek kardeşinin cenazesini DNA incelemesiyle bulduklarını, kız kardeşi Tuana'ya ise henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Enes Kılavuz da nişanlısı Tuğçe Kalmış'ın yaşaması için çok dua ettiğini ve 2 ay boyunca yoğun bakım odasının önünde sabahlara kadar beklediğini söyledi.

Kılavuz askere gitmeden önce çiftin hatıra fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Adem Ceyhan da Kalmış ve Kılavuz'un en güzel günlerine tanıklık etmek istediğini belirtti.