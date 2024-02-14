Kahramanmaraş ve bölgenin her anlamda en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Tütüncü  AVM Premium mağazası, Kahramanmaraşlı vatandaşlara kaliteyi uygun fiyata sunmaya devam ediyor.

Hattat Arif Yücel’in Şahinbey Millet Camii'nde De İmzası Bulunuyor Hattat Arif Yücel’in Şahinbey Millet Camii'nde De İmzası Bulunuyor

Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi Tütüncü AVM, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarını  Premium  şubesinde  Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor

Ev araç ve gereçlerini tek bir çatı altına toplayarak kente önemli bir hizmet sunan tütüncü avm Premium mağazası gerek düzenlediği kampanyalarla gerekse de uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara farkını gösteriyor. 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar