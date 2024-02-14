Kahramanmaraş ve bölgenin her anlamda en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Tütüncü AVM Premium mağazası, Kahramanmaraşlı vatandaşlara kaliteyi uygun fiyata sunmaya devam ediyor.

Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi Tütüncü AVM, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarını Premium şubesinde Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor

Ev araç ve gereçlerini tek bir çatı altına toplayarak kente önemli bir hizmet sunan tütüncü avm Premium mağazası gerek düzenlediği kampanyalarla gerekse de uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara farkını gösteriyor.