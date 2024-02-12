Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri yer aldı.

Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir kura çekiminde seri başı olarak, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü seri başı olmayan takımlar olarak yer aldı.

Çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekerek çeyrek finale yükselen takımları tebrik etti.

İşte eşleşmeler:

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı final eşleşmeleri:

1. maçlar

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor-RAMS Başakşehir / Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

2. maçlar

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor / MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük / Trabzonspor-RAMS Başakşehir