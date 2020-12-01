1 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 190 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 936’e yükseldi.



VAKA VE VEFAT SAYISINDA SON DURUM



Bugün toplam 180 bin 312 test yapılırken, 30 bin 110 yeni vaka sayısı, 6 bin 101 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 506 bin 966 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 593 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 409 bin 320'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 303 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.'' ifadelerini kullandı.