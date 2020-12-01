1 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 190 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 936’e yükseldi.
VAKA VE VEFAT SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 180 bin 312 test yapılırken, 30 bin 110 yeni vaka sayısı, 6 bin 101 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 506 bin 966 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 593 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 409 bin 320'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 303 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.'' ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:26
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7