10 Kasım'da Türkiye'nin 'kalbi' bir kez daha durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te tüm yurtta saygı duruşuna geçildi, adeta hayat durdu.

TÜRKİYE 10.11.2021, 14:33
10 Kasım'da Türkiye'nin 'kalbi' bir kez daha durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden yüzlerce vatandaş, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. 

Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. 

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma töreninin ardından oda vatandaşlara açıldı.

Vatandaşlar Dolmabahçe'ye aktı

7'den 70'e çok sayıda vatandaşın akın ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'na giremeyen vatandaşlar, uzun süre dışarıda bekledi. 

İçeriye girme fırsatı bulan vatandaşlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek bıraktı. 

Ellerinde Türk bayraklarıyla ziyaret gerçekleştiren bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü. 

Köprüde Ata'ya saygı

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Yön tabelalarında "1881-∞" ibaresi bulunan metrobüs, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında da yolcular sirenlerin çalmasıyla ayağa kalktı. Bazı metrobüsler de bu sürede duraklarda bekleyerek saygı duruşuna katıldı.

Ankara

Ankara'nın dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün için saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek yerlerinde hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla bir dakikalığına durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Ankara'nın en işlek noktalarından olan Kızılay metrosunda da hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

İzmir

İzmir'in dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün için saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokol ve STK üyeleri ile yüzlerce kişi katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yayalar, sürücüler ve esnaf, Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

İzmir'de hayat, 1 dakikalığına durdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Edirne

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

#Mustafa Kemal Atatürk #10 kasım #AksuTV #AksuTVHaber
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