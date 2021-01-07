108 kişi için hazırlanan iddianame kabul edildi
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
TÜRKİYE 07.01.2021, 15:43
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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