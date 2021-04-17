11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayıp! Aileler perişan

Avcılar'dan Esenyurt'taki arkadaşının evine giden 11 yaşındaki Kardelen Koçak, 13 yaşındaki arkadaşı Elif Baysu ile evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Kızı Elif'ten 24 saattir haber alamayan anne fenalaşırken, babası ise kızına seslenerek "Kızım neredeysen gel, biz seni özlüyoruz" dedi.

TÜRKİYE 17.04.2021, 17:09 17.04.2021, 17:17
11 ve 13 yaşındaki kız arkadaşlar kayıp! Aileler perişan

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Elif Baysu (13), Balıkyolu Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı Kardelen Koçak'ın evine misafirliğe gitti.

BERABER ÇIKTILAR BİR DAHA HABER ALINAMADI

İddiaya göre, ikili burada bir süre zaman geçirdikten sonra Koçak, Baysu'yu evine bırakmak istedi. Öğleden sonra evden ayrılan iki arkadaştan bir daha kimse haber alamadı. Telaşlanan Baysu ve Koçak aileleri durumu polise bildirdi. Polis, her yerde iki arkadaşı arıyor.

İki kız arkadaş, kayıplara karıştı! Birinin annesi fenalık geçirince konuşamadı

SOSYAL MEDYADAN YAZAN BİRİ RAHATSIZ ETMİŞ

Kardelen Koçak'ın annesi Hülya Yılmaz, kızının arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolmasının hemen öncesinde aralarında ufak bir tartışma yaşandığını söyleyerek, "İnternette sosyal medya programı üzerinden bir çocuk buna mesaj yazmış, o da ona yazmış. Çocuk aklı sonuçta. Ben de bunu fark edince ufak bir uyarma yaptım. O da bana 'Anne yanlışlık olmuştur, beni birisine benzetmiştir' dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Sonrasında da bana yalan söylediğini söyledi ve o yazıştığı kişinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Ben de 'Seni rahatsız ediyorsa ben gerekeni yaparım' demiştim. Arkadaşı Elif bize gelmişti, güzel güzel oynadılar tatlı yediler. Ondan sonra Elif bana 'Ben gideceğim' dedi. Ben de 'Tek başına gidemezsin, arabayla seni evine götürelim' dedim. O da bana 'Ben eve gitmeyeceğim, Kardelen beni sokağın başına kadar götürebilir mi' dedi. Ben de tamam dedim. Saat 15.30'da çıktılar, o saatten beri haberimiz yok. Herkes bir yandan arıyor. Her yere resimlerini verdik" dedi.

ELİF BAYSU'NUN ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Elif Baysu'nun annesi Temam Baysu, röportaj öncesinde fenalık geçirdi. Baysu'nun yakınları gözü yaşlı anneyi ayıltmak için yardımcı oldu.

"KIZIM NEREDEYSEN GEL"

Baba Hasan Baysu ise kızına seslenerek "Gittik, etrafa baktık, bulamadık. Kızım neredeysen gel, biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel, neredeysen bize haber ver" diye konuştu.

Biri 11, diğeri 13 yaşında! İki kız arkadaş kayıplara karıştı, aileleri perişan oldu
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