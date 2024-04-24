Açık Sahne Sanat Akademisi çocuk korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için KSÜ’de özel bir konser düzenledi. Akademi öğrencilerinin performans sergilediği etkinlik, sanatın gücünü ve çocukların özgürlüğünü kutlama amacıyla gerçekleştirildi.

23 Nisan'ın önemine vurgu yapmak adına düzenlenen konserde, çocukların performansı dinleyenlerden tam not aldı. Öğrenciler, özenle seçilmiş repertuarlarıyla seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

Konser, Açık Sahne Sanat Akademisi'nin öğrencilerinin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirildi. Seyirciler, sanat dolu bir gece geçirirken aynı zamanda 23 Nisan ruhunu doyasıya yaşama fırsatı buldular.

Şef Oğuz Canlı ve Şef ezgi Tekgül, düzenlenen konser ile ilgili şu ifadelere yer verdi.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açık Sahne Sanat Akademisi, sanatın gücüyle toplumun her kesimine hitap etmeyi ve önemli günleri unutulmaz etkinliklerle kutlamayı sürdüreceğini belirtti.