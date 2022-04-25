12 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 25.04.2022, 10:55
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ardahan'ın yanı sıra Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si gözaltına alındı.
Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.
Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
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