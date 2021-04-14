12 yıllık polis memuru emniyette intihar etti!
Antalya'da 41 yaşındaki 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla başına sıkarak yaşamını son verdi. Silah sesini duyan meslektaşları, polisin cansız bedenini buldu.
TÜRKİYE 14.04.2021, 10:08
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana gelen olayda, 12 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Adem E., indiği bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasıyla başına ateş etti.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Tabanca sesine bodruma inen meslektaşları Adem E'nin cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adem E.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adem E.'nin cenazesinin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.
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