12 yıllık polis memuru emniyette intihar etti!

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana gelen olayda, 12 yıllık polis memuru 41 yaşındaki Adem E., indiği bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasıyla başına ateş etti.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Tabanca sesine bodruma inen meslektaşları Adem E'nin cansız bedenini buldu. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adem E.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adem E.'nin cenazesinin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.