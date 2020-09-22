1200 hakim ve savcı alımı için sınav tarihi belli oldu

Adalet Bakanlığı'nın sitesindeki duyuruya göre 2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 1000 adli yargı hakimi ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 de idari yargı hakim adayı alınacak.

Yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21- 22 Kasım 2020 arasında yapılacak.



4 oturumlu sınav Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy, Maltepe, Ataşehir'de, Avrupa yakasında ise Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer'de, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van’da yapılacak.



Sınava başvurular, 1-8 Ekim arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

"Gayret ve özveriniz, adalet sistemimize güç verecek"

Bakan Gül sınava ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.

Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek."