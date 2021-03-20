14 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı bir şekilde önlendi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.