14 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 20.03.2021, 10:15 20.03.2021, 10:26
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı bir şekilde önlendi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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