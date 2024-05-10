Başıboş köpek sorunu, bir ailenin daha hayatını karartıryordu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda 15’e yakın başıboş sokak köpeği, okuldan evine dönen 14 yaşındaki İrem Gölbaşı’na saldırdı.

Köpekler tarafından yere düşürülüp sürüklenen kız çocuğunu yaşanan korkunç olayı güvenlik kamerasından gören annesi ve okul servisinin sürücüsü fark edip kurtardı.

Kendisine saldıran 4 köpeği telef etti

Çocuk saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatırkan, durumu öğrenen babası Yaşar Gölbaşı ruhsatlı yivsiz av tüfeğiyle köpekleri evinin çevresinden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı.

Köpekler bu kez babaya saldırdı. Kendini kurtarmak için köpeklerin üzerine gelişigüzel ateş açan Gölbaşı, 4 köpeğin telef olmasına neden oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı, alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Can güvenliğimiz kalmadı, 20 gün önce kurumları uyardım"

Yaşar Gölbaşı, yaptığı açıklamada başıboş sokak köpekleri nedeniyle can güvenlikleri kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

Ben 20 gün önce artan köpek saldırılarına karşı tedbir alınması için ilgili kurumlara başvurdum. Tarlada pancar sürerken kızıma saldırdıkları haberini aldım. Eve dönüp köpekleri uzaklaştırmak için havaya ateş açtım. Bana saldırdıklarında üzerlerine doğru gelişigüzel ateş açtım. Bu sırada 4’ü vurularak telef oldu. Kızım canını kurtardı ancak burada bir can kaybı yaşanmaması için tedbir alınmasını istiyoruz.