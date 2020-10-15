15 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 080’e yükseldi.

İYLEŞEN HASTA SAYISI 299 BİN 679'A YÜKSELDİ

Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.408 olduğu son 24 saatte 1.311 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR

Bakan Koca 15 Ekim tablosuyla ilgili "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.