16 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu. Bakan Koca en çok vaka artışı yaşanan Kayseri, Ankara ve Mersin'i uyardı.

TÜRKİYE 16.09.2020, 20:24 16.09.2020, 21:16
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16 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

16 Eylül koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum

Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 249’ya yükseldi.

İLLERİMİZDE DURUM

En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir.

Hasta sayısında azalış olan illerimiz:

Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

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