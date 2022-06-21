16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Kadir (16) ve Cumali M. (23) isimli kardeşler arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 16 yaşındaki genç, ağabeyine tüfekle ateş etti.

Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kardeşi tarafından vurulan ağabey kurtarılamadı

Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.