18 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 296’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 304 BİN 003'E YÜKSELDİ

Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.445 olduğu son 24 saatte 1.504 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 003'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AKTİF VE AĞIR HASTA SAYILARINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Bakan Koca 18 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim. " ifadelerini kullandı.

YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 48,7

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.