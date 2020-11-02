2 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 402’e yükseldi.
Bugün toplam 139 bin 103 test yapılırken, 2 bin 302 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 379 bin 775 oldu. Bugün iyileşen bin 521 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 341 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE TAVİZ VERMEMELİYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Kasım koronavirüs tablosuna ilşkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.
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