21 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2.013 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 513’e yükseldi.
BAKAN KOCA: TOPLAM AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.504
Bakan Koca 21 Ekim tablosuyla ilgili "Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 308 BİN 446'YA YÜKSELDİ
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.504 olduğu son 24 saatte 1.507 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 446'ya yükseldi.
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