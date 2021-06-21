21 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236’a yükseldi.
Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı
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