25 yaşındaki hemşire korona virüse yenik düştü

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye İlçe Entegre Hastanesinde görevli Sultan Fidan yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşen Fidan ardından Isparta'daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan'ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi. Fidan'ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi.