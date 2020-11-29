29 Kasım koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi.



Bugün toplam 168 bin 212 test yapılırken, 29 bin 281 yeni vaka sayısı, 6 bin 439 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 494 bin 351 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 400 bin 242'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ KATIN!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.'' ifadelerini kullandı.