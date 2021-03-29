3 çocuk annesi kadın kendini ağaca astı
Besni ilçesinde, 3 çocuk annesi Hamide G., evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.
TÜRKİYE 29.03.2021, 11:16
Gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana gelen olayda Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen yakınları, Hamide G.'yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından Hamide G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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