3 çocuk babası adam, 11 yaşındaki kızı taciz etti
Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki kız çocuğuna, duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan şahıs, darbedilerek polise teslim edildi.
TÜRKİYE 21.12.2021, 19:55
Afyonkarahisar kent merkezinde bir apartmanda meydana gelen iğrenç olayda evli ve 3 çocuk babası H.K. (36) isimli şahıs, içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.
Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti.
VATANDAŞLAR DARBEDİP POLİSE TESLİM ETTİ
Şahsı darbeden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti.
SERBEST BIRAKILDI
Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
DAHA ÖNCE DE BİR KADINI TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Şahsın iddiaya göre daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürüldü.
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