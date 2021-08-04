3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş!
Ankara'da yılbaşı gecesi binanın kapalı otoparkında otomobil içinde cansız bedenleri bulunan Hüseyin Şahinoğlu, Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç'unun karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. Savcılık, soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.
Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu ile arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç'un cansız bedenleri, 1 Ocak 2021 gecesinde Şahinoğlu'nun oturduğu Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki kapalı otoparkta bulundu.
BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ DE BULUNMUŞTU
3 gencin cansız bedenlerinin bulunduğu Şahinoğlu'na ait otomobilde boş alkol şişeleri de bulundu. Ayrıca otoparkta bulunan iki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi.
ARAÇ ÇALIŞIR VAZİYETTEYDİ
Yine gençlerin içinde bulundukları aracın çalışır vaziyette olduğu; ancak yakıtının bitmesi nedeniyle bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği anlaşıldı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir darp ve cebir ya da kesici alet izine rastlanılmadı.
GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 3 gencin ölümüyle ilgili elde edilen deliller detaylı rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporu, soruşturma dosyasına girdi. Raporda gençlerin ölümüyle ilgili, "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
SAVCILIK'TAN TAKİPSİZLİK KARARI
Raporda sahte alkol zehirlenmesine dair bir iz bulunulmadığı ifade edildi. Olayla ilgili hiç bir şikayetin bulunmaması ve 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.
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