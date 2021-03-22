3 günde 47 terörist etkisiz hale getirildi!
İHA ve SİHA'lar sınır hattındaki hareketlilikleri anında tespit ediyor.
TÜRKİYE 22.03.2021, 13:44 22.03.2021, 14:56
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin sızma ve saldırı girişimlerine Türk Silahlı Kuvvetleri geçit vermiyor.
İHA ve SİHA'lar sınır hattındaki hareketlilikleri anında tespit ediyor. Mehmetçik bölgede bombalı tuzaklara da geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirilidiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde de İHA’larla tespit edilen 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylelikle Son 3 günde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesi genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 47 oldu.
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