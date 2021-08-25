3 ildeki kamulaştırma kararı

Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi.

TÜRKİYE 25.08.2021, 12:05 25.08.2021, 13:25
3 ildeki kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Batı Karadeniz'deki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma

Batı Karadeniz'de sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop için de acele kamulaştırma kararı alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

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