3 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354’e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 387 BİN 384'E YÜKSELDİ

Bugün yapılan 148 bin 192 testten, 8 bin 102 yeni vaka sayısı, 632 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 501 bin 79 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 387 bin 384’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı.