31 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Tabloya göre son 24 saatte 122 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 527'ye yükseldi.

Toplamda 54 milyon 139 bin 309 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 461testten, 6 bin 493 yeni vaka sayısı, 596 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 249 bin 404, bugün iyileşen 9 bin 582 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 114 bin 624'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 339 olduğu açıklandı.