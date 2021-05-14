32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu
32 yaşındaki kadın, boynundan kabloyla odasının kapısına asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.
TÜRKİYE 14.05.2021, 20:08
Alanya'da Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İpek A.'nın (32) yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde İpek A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İpek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İpek A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İpek A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.
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