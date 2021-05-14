32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu

Alanya'da Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İpek A.'nın (32) yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde İpek A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İpek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İpek A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İpek A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.