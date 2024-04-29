Sapan oyuncakları, yüzyıllardır çocukların eğlencesi ve becerilerini geliştirmesi için kullanılan önemli bir oyuncak olarak biliniyor. Ancak, son yıllarda dijital oyunların ve modern oyuncakların popülaritesiyle birlikte, bu geleneksel oyuncaklara olan ilgi azalmış gibi görünüyor.

Kahramanmaraş'ta ise, cücük lastiği geleneği hala canlılığını koruyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle oynadığı bu oyuncaklar, kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını sergiliyor.

Yerel ustaların el emeğiyle üretilen cücük lastikleri, sadece bir oyun aracı olarak değil, aynı zamanda bir kültürel sembol olarak da önem taşıyor. Kahramanmaraşlılar için bu oyuncaklar, geçmişle gelecek arasında köprü kurmanın ve yerel kimliklerini korumanın bir yolu olarak görülüyor.

Teknolojinin hızla değişen dünyasında, geleneksel oyuncakların varlığını sürdürmesi, kültürel çeşitliliğin ve mirasın korunmasına olan önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Kahramanmaraşlıların cücük lastiği geleneği, bu önemli mirası yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusundaki kararlılıklarını ortaya koymaya devam ediyor.