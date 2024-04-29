Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse girdi.

Ancak Nihal Candan, bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kilolara kadar düştü.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan, 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi..

Nihal Candan tahliye edildikten sonra ilk kez konuştu.

"Kardeşim Bahar bana çok destek oldu"

Kanal D ana habere yaptığı açıklamalarında hapishanede yaşadığı günlerden bahseden Candan, şunları söyledi:

Hastalıktan 37 kiloya düştüm. Cezaevinde kardeşim Bahar Candan bana çok destek oldu.

"Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım, çok iyi anlaştık"

Hapiste Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık. Sessiz, sakin bir yapısı var. Kardeşim Bahar Candan'ı çıktıktan sonra ziyaret edemiyorum. Çünkü anksiyete krizim tetikleniyor. Umarım o da tahliye olur.