4 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, hasta, ölü sayısı ve son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 194 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu, son 24 saatte 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 509’e yükseldi.
TÜRKİYE'DE VAKA VE VEFAT SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 194 bin 435 test yapılırken, 32 bin 736 yeni vaka sayısı, 6 bin 903 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 527 bin 70 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 811 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 423 bin 142'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 703 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: KENDİNİZİ VE SEVDİKLERİNİ KORUYUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. '' ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:27
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Adana Demirspor
|10
|18
|6. İstanbulspor
|11
|18
|7. Altay
|10
|17
|8. Giresunspor
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Adanaspor
|9
|12
|14. Menemen Belediyespor
|10
|12
|15. Bandırmaspor
|11
|11
|16. Ankaraspor
|11
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. West Ham
|10
|17
|6. Southampton
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|17
|8. Everton
|10
|16
|9. M. United
|9
|16
|10. Aston Villa
|9
|15
|11. Man City
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Eibar
|11
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|13
|14. Valencia
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Osasuna
|10
|11
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7