4 bin 440 eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde konuştu.
TÜRKİYE 28.12.2020, 20:16
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
"3 yıllık titiz bir çalışma sonucu modern bir altyapıyla hizmete kazandırıldı. Ankara'nın çekim merkezlerinden biri olacağına inanıyorum.
Her karışından tarih fışkıran bir ülkede yaşıyoruz. 81 ilimizin tamamı ayrı bir medeniyetin dokunduğu açık hava müzesidir.
Atalarımız fethettiği topraklara görkemli eselerleriyle de mührünü vurmuştur.
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