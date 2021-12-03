4 kamyonda 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi
Adana'da uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda yaklaşık 400 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
TÜRKİYE 03.12.2021, 17:02
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'dan Adana'ya çalıntı motosiklet götürüleceği ihbarı üzerine Hatay-Adana kara yolu Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulama noktasında durdurulan 4 kamyonda, çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 400 motosiklet ele geçirildi.
Ekipler, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yediemin otoparkından çıkarıldığı tespit edilen çalıntı motosikletlerle ilgili belge ibraz edilememesi üzerine adli işlem başlattı.
Kamyon ve motosikletler muhafaza altına alındı.
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